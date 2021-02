L'antic carrer de Josep Tapiolas passa a anomenar-se carrer de les Cosidores

06.02.2021 | 04:00

La Comissió del Nomenclàtor d'Espais Públics de Terrassa, adscrita a la regidoria de Cultura, ha decidit diversos canvis en el Nomenclàtor de la ciutat que s'han fet efectius a través de dos decrets signats per l'alcalde, Jordi Ballart, amb dates 21 i 25 de gener de 2021. S'ha decidit anomenar carrer de les Cosidores el carrer que fins ara constava al Nomenclàtor com a carrer de Josep Tapiolas. És un homenatge a les cosidores d'errades, un ofici de la indústria tèxtil desenvolupat per una gran part de dones de la ciutat. En aquest decret també es recull que la zona verda ubicada al costat de la seu de l'Esplai de Guadalhorce passi a anomenar-se placeta de la Diversitat, nom que va ser escollit pels infants de l'esplai durant una activitat d'aprenentatge. El decret també inclou la denominació de placeta del Centre Mèdic per a l'espai situat entre els carrers del Puig Novell, Sant Quirze i Baldrich, en honor a l'edifici de Josep Maria Coll i Bacardit que era situat a l'immoble del carrer de Sant Quirze, número 2, inaugurat el 1916 i enderrocat els anys 50, malgrat l'oposició ciutadana. D'altra banda, s'ha decretat el nom de Hedy Lamarr a la plaça de la zona universitària, situada al carrer de Colom, en honor a la científica i inventora d'un sistema de codificació secreta de transmissions de ràdio utilitzat més tard per a la telefonia mòbil i les xarxes wifi.