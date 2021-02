L'Ajuntament precinta el quiosc del parc de Sant Jordi

05.02.2021 | 22:06

Es podia pensar que l'Ajuntament havia acordonat el quiosc del Parc de Sant Jordi, davant de la Masia Freixa, perquè els usuaris del parc no l'usessin a causa de la pandèmia. Es podia pensar que es tracta d'una mesura més de prevenció en la sèrie de resolucions en el marc de la salut pública per la crisi sanitària. Però no: l'Ajuntament de Terrassa ha col·locat cinta en aquest emblemàtic element perquè està en mal estat. Fa unes setmanes, uns tècnics van comprovar la deterioració d'algunes peces i el Consistori egarenc va resoldre posar precinte per impedir el seu ús en previsió de despreniments. I fins que es procedeixi a la seva restauració.