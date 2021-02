Enxampats dos conductors sense carnet 

05.02.2021 | 22:06

Dos conductors van ser denunciats el dijous per anar al volant de vehicles sense tenir carnet. El ciclomotor d'un dels implicats va ser aturat per la Policia Municipal a les 10.15 del matí al carrer de Galileu, a prop del carrer de Pasteur. Els agents li van demanar la documentació i van comprovar que circulava amb una pèrdua de vigència del carnet i sense assegurança del vehicle en vigor. El ciclomotor va ser immobilitzat i el motorista, denunciat per no tenir assegurança i per un delicte contra la seguretat del trànsit. La segona intervenció es va realitzar a les 4.35 de la tarda al pont de la carretera de Rubí. En aquest cas, el conductor aturat per policies locals no havia obtingut mai el carnet. També va quedar imputat.