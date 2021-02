Ver Galería 2.235 tones de runa

05.02.2021 | 22:06

La imatge del passatge de la Concòrdia, situat a la part nord de Ca n'Anglada, ha canviat per complet després de la demolició dels blocs de pisos números 1 i 3. Una setmana després que acabés l'enderrocament de l'edifici, emmarcat en la tercera i última fase del procés d'esponjament del barri, l'empresa terassenca Hercal -adjudicatària de l'obra- ultimava ahir el procés de desenrunament del solar, ja gairebé net, on s'alçaven els immobles. L'actuació a la zona va començar dimecres de la setmana passada i en només tres dies, els dos blocs (cadascun dels quals acollia vint habitatges -quatre per planta-) s'havien convertit en 2.235 tones...