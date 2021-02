El tancament serà comarcal i s'ampliarà l'horari dels restaurants

Redacció

04.02.2021 | 21:15

El Procicat va acordar ahir suavitzar lleument, a partir del pròxim dilluns, les restriccions vigents a Catalunya, que passarà del confinament municipal al comarcal (tot i que va descartar que tota l'àrea metropolitana de Barcelona funcioni com una unitat). També va decidir ampliar una hora les franges d'obertura de la restauració perquè els clients puguin seure a esmorzar als establiments (des de dilluns ho podran fer de 7.30 a 10.30 del matí) o perquè puguin dinar-hi (de de la 1 a les 4.30 de la tarda).

A deu dies de les eleccions, que l'Executiu català va intentar suspendre sense èxit, el Procicat va anunciar així unes "tímides correccions" en les restriccions per "minimitzar el dany" i per donar "aire" als sectors més afectats i a la societat, segons va detallar ahir en una roda de premsa telemàtica el secretari de Salut Pública, Marc Ramentol. Una altra de les mesures acordades ahir pel Procicat va ser que les llibreries podran obrir des de dilluns sense restriccions.

En l'àmbit esportiu, l'alleugeriment de les limitacions permetrà reobrir a partir del dilluns els gimnasos i els clubs esportius en un 30% a l'interior i en un 50% a l'exterior. Des del 7 de gener estaven prohibits tots els entrenaments en espais interiors. Així mateix, es podran reactivar les lligues catalanes prèvies a les categories estatals, amb repercussió a alguns equips terrassencs. En el cas del futbol, afectaria la Primera Catalana, la Lliga Nacional juvenil (on competiria el Jabac "B"), la Preferent Femenina (Manu Lanzarote) i la Divisió d'Honor Catalana de futbol sala. En el cas del bàsquet es podrà donar lluny verda a la proposta de reprendre el 6 de març les Copes de Catalunya masculines i femenines, on hi prenen part els dos equips del CN Terrassa. Això només seria popssible, òbviament, si arribada la data d'inici de les competicions, la situació pandèmica no ha empitjorat i es dicten mesures en un altre sentit més restrictiu. Pel que fa al hockey, la modificació de les mesures permetria que es reprengués la competició a les terceres categories, la Primera Divisió masculina i a la Segona Divisió femenina.

denúncies

Amb tot, les limitacions de mobilitat segueixen vigents. A Terrassa, la Policia Municipal va interposar dimecres (i la matinada de dimecres a dijous) dinou denúncies per incompliment de les restriccions. Sis, a persones que no duien la mascareta posada a la via pública (una d'elles molestava els veïns amb un altaveu a la plaça del Pagès). Dues denúncies van ser per incomplir el confinament municipal i onze, per incomplir el toc de queda.