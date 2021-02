Eva Candela, Ana María Martínez i Rafael Güeto, durant la presentació a la seu del PSC. Nebridi Aróztegui Eva Candela, Ana María Martínez i Rafael Güeto, durant la presentació a la seu del PSC.

El PSC es presenta com l'opció per "passar pàgina" el 14 de febrer

Toni Alfaro

04.02.2021 | 21:49

La Federació del Vallès Oest del Partit Socialista va presentar a hir a la seu de Terrassa les seves candidatures pel 14-F com l'opció per "passar pàgina" a la Generalitat. En la trobada amb la premsa, l'actual alcaldessa de Rubí i presidenta de la Federació, Ana María Martínez, va remarcar que cal "acabar amb la decadència que hem viscut i a la que ens té sotmesos el govern de la Generalitat de Junts, Esquerra Republicana i la CUP". En contraposició, van proposar un govern que "es preocupi per les persones i les famílies", a més de problemes arrelats a la comarca, com la deslocalització industrial i les llargues...