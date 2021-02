L'estafa de les vacunes arriba a Terrassa

Javier Llamas

04.02.2021 | 21:15

Pot picar algú en una estafa com aquesta? Com pot algú fer una transferència atenent la urgència d'un tipus que a l'altra banda del telèfon insta el pagament per rebre vacunes contra el coronavirus? Es pica perquè, com en totes les estafes, els estafadors no són mancs, i emboliquen el seu missatge d'enganyifa amb ardits diversos, com la simulació d'estar parlant al mateix temps amb el director del centre estafat (generalment, residències geriàtriques) i amb un treballador, que és el que atén la trucada. Els cossos policials alerten d'una estafa en voga: la de les vacunes, perpetrada per delinqüents que ofereixen el remei somiat i fan veure que el lliurament ja està compromès. S'han detectat centenars de casos a Espanya. A Catalunya, uns quants. I a Terrassa i la comarca, també.

Els Mossos d'Esquadra investiguen, almenys, una estafa comesa a Terrassa, però no es descarta que s'hagin registrat moltes més. La perpetrada a la nostra ciutat es remunta a l'11 de desembre passat. Unes setmanes després, la Generalitat va donar la veu d'alarma de manera oficial: els mossos asseguraven haver detectat "un increment d'estafes" en centres sanitaris en el context de la pandèmia. I no sols es tractava de fraus relacionats amb l'anhelada vacuna, sinó també amb material sanitari divers, com màscares, guants o equips de protecció individual (EPI). I amb la neteja i la desinfecció d'espais interiors. Els estafadors tiraven les seves xarxes de picardia en centres d'atenció primària, centres de dia i residències de gent gran, centres mèdics, hospitals o clíniques.

El que va començar sent gairebé marginal va esdevenir un torrent de fraus. Al novembre es va passar de 14 fets a 176. Al desembre, coincidint amb l'inici de la vacunació, les estafes van pujar de cinc a 121. Al gener, fins al dia 17, es van comptabilitzar 37 estafes. Havien estat sis en el mateix mes del 2020.

Els estafadors desenvolupen una maniobra perfecta, minuciosa, com fan tots aquests delinqüents especialitzats. En aquest cas, a més, n'hi ha prou amb pressionar amb un assumpte tan delicat com la salut en aquests temps durs de pandèmia. Amaguen la impostura apel·lant a la vacuna que pot salvar vides i manifestant compromisos previs de l'entitat triada com a víctima de l'engany.

A més, truquen a hores en les quals els responsables dels centres geriàtrics o clínics no estan i parlen amb persones no acostumades a aquestes comunicacions. Juguen amb les presses, amb aquest lot de vacunes que està a punt d'arribar al seu destí i el lliurament del qual depèn de la decisió que prengui aquest treballador que està tot sol davant el perill. En alguns casos l'esquer no és la vacuna, sinó una nevera per a l'emmagatzematge.

Les hi saben totes, o gairebé totes. Per exemple, coneixen els noms de responsables de les entitats escollides per donar els cops. Truquen i es presenten com a membres del Departament de Salut de la Generalitat, i a partir d'aquest moment despleguen una espessa xarxa d'entabanament que juga amb la informació disponible i amb la necessitat del moment. Que si us falta una remesa de vacunes per lliurar (i resulta que és veritat), que ens consta que heu pagat una part i falta altra, que si la vostra cap (i diu el seu nom) ja ha parlat amb nosaltres...

Sofisticació

I el grau de sofisticació mitjançant la suggestió i la comunicació de fets suposadament certs és tal que l'interlocutor-víctima cau en el parany, i fa la transferència bancària mitjançant, per exemple, plataformes de pagament en línia. En alguns casos, l'estafador adverteix que la negativa de fer el pagament implica una penalització: una multa econòmica o l'anul·lació del lliurament del material previst.

Les indagacions realitzades pels mossos fins ara han determinat l'origen de bona part de les trucades: es fan des de telèfons estrangers, sobretot de Mèxic i els Estats Units. És difícil seguir el rastre de les comunicacions.

Tant el Departament d'Interior com el de Treball, Afers Socials i Famílies han enviat circulars a les residències geriàtriques en els últims dos mesos insistint en les recomanacions: cal desconfiar de qualsevol petició econòmica que se surti dels procediments habituals i no s'han d'efectuar ingressos sobrevinguts sense consultar abans amb els responsables de l'empresa.

A la policia

Un altre consell als treballadors: no facin cas de les amenaces i les urgències que impliquin pagaments urgents no justificats i, davant el dubte, verifiquin sempre la informació amb les entitats i canals oficials. "Si sou víctimes d'un delicte, encara que sigui en grau de temptativa, poseu-l'en el nostre coneixement a qualsevol de les nostres comissaries, que romanen obertes les 24 hores", subratlla la policia. I en cas de dubte, també és recomanable parlar amb el centre de salut de referència corresponent.

Els Mossos adverteixen als empleats dels centres que no donin informació personal dels responsables, perquè els malfactors poden aprofitar-la per als seus plans delictius. Tampoc han de facilitar dades bancàries, per descomptat. I no està de més recordar una cosa rellevant davant aquesta modalitat de picardia sanitària: la vacuna és gratuïta. I no es posa a domicili, val a dir, tenint en compte que alguns desaprensius visiten persones grans als seus habitatges per oferir vacunes. És una variant més d'una modalitat delictiva en voga.