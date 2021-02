Castellà, Caupena i Pesarrodona, ahir a Terrassa. Alberto Tallón Castellà, Caupena i Pesarrodona, ahir a Terrassa.

Junts reivindica les seves "sensibilitats i orígens diversos"

Laura Massallé

04.02.2021 | 21:49

Junts per Terrassa va organitzar ahir a la ciutat una taula rodona en què van voler destacar la diversitat d'orígens i sensibilitats -diuen ells- que integra la candidatura de Junts per Catalunya a les eleccions del 14 de febrer. Per això, a l'acte hi van participar els candidats Montserrat Caupena, provinent de l'antiga Convergència, Antoni Castellà, de Demòcrates de Catalunya; i Jordi Pesarrodona, d'Independentistes d'Esquerres. Aquest últim va explicar que el que l'ha portat a unir-se a la candidatura de JxCat és precisament aquest "projecte transversal". "El poble reclama unitat i el nostre no és un projecte que vagi d'ideologies sinó que el que...