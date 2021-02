Sortida d'alumnes de l'escola d'educació especial Fàtima. Alberto Tallón Sortida d'alumnes de l'escola d'educació especial Fàtima.

Educació reobre la borsa de treball en el centre Fàtima

Mercè Boladeras

04.02.2021 | 21:15

La regidoria d'Educació va activar ahir la borsa de treball de l'Escola Municipal d'Educació Especial Fàtima, situada al Pla del Bon Aire. Amb aquest tràmit, l'Ajuntament, titular de Fàtima, tindrà més flexibilitat per la contractació del personal del centre, tant si és de manera temporal com definitiva. La reobertura de la borsa de treball de Fàtima era una reivindicació de l'Associació de Mares i Pares (Ampa) d'aquesta escola des de fa temps. Ariadna Faustino, representant de l'entitat, va explicar que "des de fa tres cursos cap aquí estem lluitant per la cobertura de les baixes dels professionals perquè es cobrien tard on o es...