Les candidates Blanca Navarro i Isabel Martínez. Nebridi Aróztegui Les candidates Blanca Navarro i Isabel Martínez.

Cs aposta per una comissió de discapacitat al Parlament

Redacció

04.02.2021 | 21:49

La diputada de Ciutadans (Cs) Blanca Navarro, candidata número 14 per Barcelona a les pròximes eleccions al Parlament, va assegurar ahir a Terrassa que "Ciutadans manté el seu compromís ferm amb les polítiques de suport a les capacitats diverses i a la discapacitat" en el seu programa electoral, i va reivindicar "la creació d'una comissió parlamentària específica per treballar en àmbits relacionats amb la discapacitat". Navarro va fer aquestes declaracions durant la seva visita a les obres de transformació del Vapor Cortès, a Ca n'Aurell, on Prodis, fundació terrassenca que treballa amb persones amb discapacitat,...