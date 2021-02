El cartell de la festa El cartell de la festa

04.02.2021 | 21:15

"No sabem si ha estat la política o la pandèmia, la que ens ha robat el Carnestoltes d'enguany, així que he volgut que en el cartell hi sortissin representades aquestes dues idees; la del coronavirus i la política, dibuixant l'alcalde Ballart, no perquè hi tingui res en contra, sinó simplement perquè en aquests moments és el màxim representant polític de la ciutat", diu en Pere Gabaldà, de 38 anys i autor del cartell del Carnestoltes d'enguany. De fet, el virus ha impedit que la Mascarada organitzés el clàssic concurs de cartells en què s'escull la imatge de la festa en una votació popular al carrer. "Jo sóc de la...