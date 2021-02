El Carnestoltes es readapta i es viurà enguany a les xarxes

Emili González

04.02.2021 | 21:15

Potser serà el Carnestoltes més atípic, però ni tan sols la pandèmia ha impedit que la Confraria Mascarada (organitzadora cada any de la festa popular de la disbauxa) proposi fer partícips els egarencs de l'esdeveniment. Enguany, però, la Covid obliga a readaptar com mai l'agenda, i el Carnestoltes de Terrassa del 2021 (que anirà de l'11 al 17 de febrer) serà sobretot virtual.

No hi haurà ni la trobada de les escoles al Parc de Sant Jordi el Dijous Gras, ni la rua del dissabte de Carnestoltes, ni la infantil del diumenge, ni tampoc altres actes habituals de la festa a la ciutat, com la vetlla del Rei Carnestoltes a l'atri de l'Ajuntament, el Ball de Vídues del Social o la cerimònia de l'Enterrament.

Ara bé, la Confraria Mascarada convida a participar d'aquestes propostes a través de les xarxes socials, al perfil Carnestoltes Terrassa de Facebook, Twitter i Instagram.

Truites i sardines

Dijous Gras (dia 11), la Mascarada suggereix "penjar-hi" fotos, vídeos o receptes de truites. "El dissabte i el diumenge de les rues, les comparses no sortiran pels carrers, però tothom qui vulgui sí que podrà mostrar a les xarxes imatges disfressat, o bé de vestimentes que hagi dut en anys anteriors", explica la Mireia Gabaldà, presidenta de la Confraria Mascarada. A més, en comptes de la vetlla del Rei Carnestoltes a l'atri de l'Ajuntament i del tradicional Ball de Vídues, els organitzadors proposen posar fotos en línia guarnits de negre, de vidus o de vídues. I ja el Dimecres de Cendra,17 de febrer, l'entitat de cultura popular desitja que les xarxes s'omplin d'imatges enterrant la sardina o degustant aquest peix blau.

"Encara que aquest serà el Carnestoltes més virtual dels celebrats fins ara, la petjada de la festa sí que es percebrà en alguns comerços vinculats a l'entitat Terrassa Centre", comenta Gabaldà. I és que, a partir de la setmana que ve, als aparadors de més d'una vintena de botigues, hi lluiran disfresses que les comparses van posar-se en edicions anteriors del Carnestoltes egarenc. "Gravarem un vídeo dels aparadors i també el penjarem a les xarxes", assenyala.

El cartell de la festa

"No sabem si ha estat la política o la pandèmia, la que ens ha robat el Carnestoltes d'enguany, així que he volgut que en el cartell hi sortissin representades aquestes dues idees; la del coronavirus i la política, dibuixant l'alcalde Ballart, no perquè hi tingui res en contra, sinó simplement perquè en aquests moments és el màxim representant polític de la ciutat", diu en Pere Gabaldà, de 38 anys i autor del cartell del Carnestoltes d'enguany. De fet, el virus ha impedit que la Mascarada organitzés el clàssic concurs de cartells en què s'escull la imatge de la festa en una votació popular al carrer. "Jo sóc de la Mascarada i m'agrada dibuixar, tot i que no m'hi dedico professionalment", explica. En no haver-hi concurs, els seus companys de la confraria el van animar a concebre el disseny del Carnestoltes de 2021. Amb un lema plasmat en la imatge: "La ressaca d'un Carnestoltes robat".