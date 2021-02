Condemnat per insultar i amenaçar la seva parella

J. Ll.

03.02.2021 | 22:28

Va voler humiliar la seva exparella i causar-li temor amb aquells missatges en el mòbil. "Ets una gossa", deia en un. "Vull veure't al teu país", un altre d'ells. "Vés amb compte perquè qualsevol dia et clavaran un punyal en el coll. Per això del teu fill vés comprant un vestit de dol i tu a veure com acabes", un altre. Una de les frases més terribles és una altra en referència al fill de la víctima: "El teu fill mort ja sabem on viu. Jo no el mataré, el mataran altres dominicans". L'autor dels àudios ha estat condemnat a vuit mesos de presó i a un any i vuit mesos d'allunyament, i a 270 euros de multa...