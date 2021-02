Reclamen més aparcament a Can Palet 

03.02.2021 | 22:28

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s'ha compromès a treballar des de l'Ajuntament les vies necessàries per poder destinar solars particulars del barri de Can Palet a aparcament. Aquesta problemàtica és una de les reclamacions dels veïns, que necessiten trobar solució per poder estacionar els seus vehicles. Segons va informar l'Ajuntament, s'està treballant per adequar un solar de 632 metres quadrats, situat al carrer Germà Joaquim, entre el carrer de Bages i el carrer de la Duquessa Victòria. Aquest espai podria fer la funció d'aparcament. El consistori està ultimant un conveni per signar amb la propietat del solar.