L'avinguda de Barcelona, com Terrassa en conjunt, han vist millorar els valors de la qualitat de l'aire arran de la pandèmia. Nebridi Aróztegui L'avinguda de Barcelona, com Terrassa en conjunt, han vist millorar els valors de la qualitat de l'aire arran de la pandèmia.

La pol·lució atmosfèrica disminueix en l'any de la Covid

Emili González

03.02.2021 | 22:28

Els efectes negatius de la pandèmia, tant des del vessant sanitari com econòmic i social, tenen però un contrapunt positiu des de l'òptica del medi ambient. I és que els terrassencs i les terrassenques respiren avui un aire molt més pur del que ho feien just abans que comencés la crisi global de la Sars-Cov-2. Així ho indiquen les dades fetes públiques pel Departament de Territori i Sostenibilitat, segons les quals els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) a la ciutat (un dels principals indicadors de la pol·lució atmosfèrica) van baixar deu punts l'any passat en comparació a les xifres del 2019. No tan sols això, sinó que...