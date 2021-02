Cartell de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, al Palau de Justícia de la Rambleta. Nebridi Aróztegui Cartell de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, al Palau de Justícia de la Rambleta.

"Hola, tinc cita per presentar al·legacions a la Junta Electoral"

Javier Llamas

03.02.2021 | 22:28

El degoteig és constant. "Hola, vinc a presentar una al·legació a la Junta Electoral", va explicar un component d'una taula ahir per la tarda al vigilant encarregat de la seguretat del Palau de Justícia. L'interessat disposava de cita prèvia, va esperar uns segons i va passar per l'arc de seguretat. Al·legació presentada, ja veurem com es resol. Com ell, i com Encarnación, que també va estar ahir en dependències judicials, hi ha centenars de persones a l'àrea de Terrassa. Més de mil membres de taula triats per als comicis autonòmics del pròxim 14 de febrer. Les dades no són definitives, perquè els afectats que volen...