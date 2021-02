Enxampada quan feia un grafit en una paret al barri de Can Jofresa

04.02.2021 | 04:00

Agents de la Policia Municipal van enxampar el dimarts una dona mentre feia un grafit en una paret del barri de Can Jofresa. Una dotació policial patrullava pel carrer de Vic a les 4.15 de la tarda, quan els agents van observar l'acció de la dona. Van baixar del cotxe patrulla per identificar-la. Ella no va acreditar cap permís per fer aquella activitat i la paret no estava habilitada per aquell ús, segons la policia. Els guàrdies, per aquests motius, van denunciar la identificada per infringir les ordenances.