04.02.2021 | 18:19

La Policia Municipal va enxampar aquest dimecres dos motoristes que estaven incomplint el confinament municipal. Els agents els van aturar perquè circulaven en direcció prohibida pel carrer de Cervantes. Quan els van identificar, es van assabentar que no vivien a Terrassa i no podien justificar la seva presència a la ciutat. Van ser denunciats. A més, un dels ciclomotors no tenia concertada l'assegurança.