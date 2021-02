Cs proposa ajuts als autònoms de fins a 4.000 euros i no pagar-ne la quota Ciutadans Cs proposa ajuts als autònoms de fins a 4.000 euros i no pagar-ne la quota

Redacció

03.02.2021 | 22:28

La candidata número 10 per Barcelona de Ciutadans, Isabel Martínez, va visitar ahir el Mercadal de Martí l'Humà per a presentar les propostes de Cs per al petit comerç i els autònoms. Martínez va voler donar als paradistes, afectats per les restriccions de l'actual crisi sanitària, "un missatge d'esperança" i va avançar les mesures en aquest camp que seran una prioritat per a la seva formació quan comenci la pròxima legislatura. La candidata va anunciar que des de Cs impulsaran "ajuts de fins a un 75% de la facturació perduda durant la pandèmia, de fins a 4.000 euros per autònom per a cobrir les despeses mentre han...