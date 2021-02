Creu Roja oferirà el 14-F un servei d'acompanyament

04.02.2021 | 04:00

Creu Roja ofereix un servei gratuït d'acompanyament "per a persones vulnerables, que no disposin de familiars o d'altres mitjans que els puguin ajudar i necessitin transport al col·legi electoral durant el dia de la votació per motius de malaltia, discapacitat o mobilitat reduïda. Després se'ls retornarà a casa". L'assemblea local de la institució humanitària va informar ahir d'aquest servei, que es pot sol·licitar trucant al 704 20 22 24. Aquest telèfon correspon al Centre d'Operacions de Creu Roja i funciona les 24 hores els 365 dies de l'any. Aquelles persones amb mobilitat reduïda que vulguin votar presencialment en algun dels 60 col·legis electorals de Terrassa, també poden contactar amb el centre mitjançant aquesta adreça de correu electrònic: coordinador@creuroja.org. La data de termini per sol·licitar el servei de transport serà fins dilluns 8 de febrer (inclòs). Creu Roja recorda que la pandèmia obliga a adaptar els processos "en tots els àmbits" i destaca que la institució desplegarà també "un ampli equip de promotors i promotores de salut per seguir treballant la importància de mantenir les normes bàsiques de prevenció". Mans netes, mascareta i distància de més de 1.5 metres.