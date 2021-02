Cinc ciutadans són denunciats per la policia per incomplir el toc de queda Cinc ciutadans són denunciats per la policia per incomplir el toc de queda

03.02.2021 | 22:28

Per saltar-se el confinament municipal, per beure alcohol al carrer, per fer cas omís del toc de queda... La Policia Municipal de Terrassa va denunciar el dimarts i la matinada d'ahir onze persones per incomplir les restriccions de salut pública estipulades per contenir el coronavirus. Cinc ciutadans van ser denunciats per no complir el confinament nocturn i un, per circular per la via pública sense portar la mascareta de seguretat posada. D'altra banda, quatre individus van ser multats per consumir begudes alcohòliques als voltants del camí de Sant Feliu el dimarts a la tarda. A la mateixa franja horària, uns agents van aturar un vehicle a l'avinguda del Vallès. La causa: els...