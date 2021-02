Busquen nous usos per a un solar a Bon Aire

04.02.2021 | 04:00

Iniciar el procés per definir els possibles usos que es poden donar al solar que abans ocupava l'IES Can Roca. Aquest és l'acord al qual van arribar l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l'Associació de Veïns del Pla del Bon Aire. Aquesta tasca es farà conjuntament entre els serveis municipals i el veïnat. La Generalitat, a qui l'Ajuntament va cedir l'espai per instal—lar el centre educatiu, s'ha encarregat de netejar l'espai i reparar les tanques després de retirar els barracons de l'institut. Tanmateix, està previst una adequació del solar, que està en fase de redacció del projecte. Serà en aquest punt on s'ha de negociar i fer arribar les propostes que sorgeixin després del treball conjunt entre l'Ajuntament i les entitats de la zona.