Els pesos pesants d'ERC van visitar ahir Terrassa en el marc de la campanya electoral del 14-F. Alberto Tallón Els pesos pesants d'ERC van visitar ahir Terrassa en el marc de la campanya electoral del 14-F.

Aragonès: "Si Illa governa serà amb el suport de Ciutadans, Vox i PP"

Laura Massallé

03.02.2021 | 22:28

"El 14 de febrer hi ha un únic resultat que pot acabar amb 40 anys d'història socioconvergent, que guanyi Esquerra". Així de convençut es va mostrar ahir el candidat a la presidència de la Generalitat per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Pere Aragonès, en l'acte que va protagonitzar a la Sala Crespi, a Terrassa. L'actual vicepresident amb funcions de president va cridar la ciutadania a omplir les urnes "de groc republicà" i "fer d'aquest país una república de drets i dignitat, una pàtria gran, no per les seves banderes o les seves lletres a un passaport sinó perquè ofereix feina, sostre i oportunitats a tothom". En...