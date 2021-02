Terrassa entra de ple en la campanya electoral del 14-F

- Eleccions 14-F

L. Massallé / J. Llamas / M. Boladeras

02.02.2021 | 21:30

Ahir, el mateix dia que el Govern de la Generalitat va anunciar que no recorrerà la sentència del TSJC que manté les eleccions al Parlament de Catalunya per al 14 de febrer, Terrassa va entrar de ple en la campanya electoral. Tot i que la gran majoria de formacions que es presenten a aquests comicis dijous ja van celebrar els pertinents actes d'inici de campanya a través de les seves agrupacions locals i aquest cap de setmana passat també han tingut lloc a la nostra ciutat alguns esdeveniments electorals, ahir va ser el primer dia en què les primeres espases de diversos partits van visitar la ciutat.

La CUP va portar la seva candidata número tres per Barcelona, Eulàlia Reguant, al Centre Cívic Montserrat Roig, on va compartir una taula rodona amb la també candidata Maria Sirvent, de Terrassa; Emili Diaz; Joan Tamayo; Sonia Garcia i Núria Martí. Jéssica Albiach, número 1 d'En Comú Podem, va participar en l'acte "L'educació que Catalunya mereix", acompanyada de la candidata per Girona, Rosa Lluch, el diputat al Congrés Joan Mena i el diputat al Parlament Marc Parés, al Casal Civic de Ca n'Aurell, en un acte sense públic. I la número 2 per la circumscripció de Barcelona i cap de llista efectiva de Junts per Catalunya, Laura Borràs, va ser a l'era de la Masia Freixa acompanyada, entre d'altres, per Elsa Artadi.

ERC va visitar ahir les obres del CAP Can Roca i avui, a les 19 h, celebrarà el seu acte central a la Sala Crespi (carrer Major de Sant Pere, 59), amb el candidat a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès; el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent; i el tinent d'alcalde i portaveu d'Esquerra a Terrassa, Isaac Albert, entre altres.

Presència egarenca a les llistes

Terrassa acostuma a ser una de les parades obligades de les formacions polítiques durant les campanyes electorals i és que és el tercer municipi català en nombre d'habitants i, per tant, aporta una bona part d'electors o ciutadans amb dret a vot, uns 150.000, aproximadament.

Per aquesta mateixa qüestió, la de la importància poblacional, no és estrany trobar diversos terrassencs en les llistes electorals. Així, per a la contesa que ens ocupa, el PSC presenta la regidora a l'Ajuntament de Terrassa Eva Candela, arquitecta tècnica de formació, com a número 18 de la seva llista per Barcelona. A Junts per Catalunya, l'exconseller Lluís Puig ocupa el número 9, i la filòloga, logopeda i professora Montserrat Caupena, el número 66. A Ciutadans, la regidora Isabel Martínez, llicenciada en Dret i Administració i Direcció d'Empreses, va de número 10.

ERC també compta amb una egarenca a les seves llistes. Es tracta de l'enginyera tècnica industrial mecànica, psicòloga social i membre de l'executiva de Terrassa Montse Font, número 46 per la província de Barcelona.

Per part d'En Comú Podem, trobem al número 17 a Miquel Farrés, un terrassenc que treballa a la sanitat pública des dels 17 anys; mentre que l'exregidora Maria Sirvent, diputada aquesta última legislatura al Parlament, va de número 7 a la llista de la CUP.

De tots aquests candidats, els que tenen més possibilitats de sortir elegits són Lluís Puig i Eva Candela. No obstant això, Maria Sirvent també podria obtenir de nou l'acte de diputada, i Isabel Martínez podria entrar per primer cop al Parlament de Catalunya.

En les últimes eleccions catalanes, les celebrades el 21 de desembre de 2017 -en una situació excepcional, després de la celebració del referèndum de l'1-O i l'aplicació de l'article 155-, a Terrassa va guanyar Ciutadans amb 37.504 vots (un 29,80%); seguit d'ERC, amb 25.229 paperetes (20,05%); i l'antic Junts per Catalunya, amb 20.881 vots (16,59%).

El PSC, habitual guanyador a la nostra ciutat, va quedar relegat a la quarta posició, amb un 14,93% i 18.789 paperetes. Catalunya En Comú-Podem va aconseguir 11.395 vots (9,05%); la CUP, 4.802 (3,82%) ; i el PP, 4.715 (3,75%). Altres formacions com el PACMA o Recortes Zero van arribar només a l'1,16% i al 0,35%, respectivament.

Ara, però, tot sembla indicar que els resultats seran força diferents. Caldrà esperar al 14 de febrer i comprovar-ho.