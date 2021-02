Uns 150.000 egarencs estan cridats a les urnes el pròxim 14 de febrer. Alberto Tallón Uns 150.000 egarencs estan cridats a les urnes el pròxim 14 de febrer.

Terrassa entra de ple en la campanya electoral del 14-F

L. Massallé / J. Llamas / M. Boladeras

02.02.2021 | 21:30

Ahir, el mateix dia que el Govern de la Generalitat va anunciar que no recorrerà la sentència del TSJC que manté les eleccions al Parlament de Catalunya per al 14 de febrer, Terrassa va entrar de ple en la campanya electoral. Tot i que la gran majoria de formacions que es presenten a aquests comicis dijous ja van celebrar els pertinents actes d'inici de campanya a través de les seves agrupacions locals i aquest cap de setmana passat també han tingut lloc a la nostra ciutat alguns esdeveniments electorals, ahir va ser el primer dia en què les primeres espases de diversos partits van visitar la ciutat. La CUP va portar la seva candidata número tres per Barcelona, Eulàlia Reguant, al...