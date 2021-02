El centre educatiu comptava ahir amb 57 casos positius i 14 grups confinats. Nebridi Aróztegui El centre educatiu comptava ahir amb 57 casos positius i 14 grups confinats.

Situació estable a l'escola Joaquima Vedruna

Emili González

02.02.2021 | 21:30

L'escola Joaquima Vedruna, situada a la carretera de Castellar, comptava ahir amb 57 positius i 14 grups confinats, segons les dades facilitades pel centre. L'afectació de la Covid-19 a l'escola ha variat poc respecte a les xifres del dijous passat, en què hi havia 52 casos positius i 15 grups confinats. Com a mesura preventiva davant la situació, el Servei de Vigilància Epidemiòloga de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha determinat que cal prorrogar la durada del confinament dels grups escolars del centre de deu a catorze dies. Des del Departament de Salut també van indicar que calia realitzar proves PCR a tots els treballadors de l'escola que no se n'havien fet, així...