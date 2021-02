Sis instituts, en un programa per millorar l'orientació acadèmica

Redacció

02.02.2021 | 21:30

Sis centres que ofereixen educació secundària a Terrassa participaran en el programa Xcelence-Escoles que inspiren, impulsat per la Fundació Bertelsmann i la Fundación Empieza por Educar, per tal de millorar l'orientació acadèmica i professional de l'alumnat. Animats per l'Ajuntament, sis instituts (IES Terrassa, Santa Eulàlia, Montserrat Roig, Can Roca, Copèrnic i l'Escola Pia de Terrassa) ja participen en una prova pilot, que també ha començat a un centenar de centres a Espanya. L'objectiu és iniciar un procés de millora en l'orientació basat en el programa Xcelence i impulsar un nou rol professional en l'orientació dels alumnes: la figura del Coordinador d'Estratègia Acadèmico-professional, que rebrà formació de la Fundación Empieza por Educar.

El model Xcelence es basa en deu claus que ajuden a docents, tutors i orientadors a optimitzar la seva feina d'acompanyar els joves a definir i recórrer el camí per culminar amb èxit personal la seva etapa educativa. D'aquesta manera, el programa permet avaluar la tasca orientadora, establir prioritats, generar processos de millora continuada (a través de recomanacions personalitzades i recursos concrets) i facilitar el treball compartit amb les famílies i la resta de la societat. Tot això, a partir d'un pla d'acció i autoavaluació permanent.

El projecte adaptat per la Fundació Bertelsmann està basat en el model Good Career Guidance impulsat a Anglaterra, on es va implementar fa tres anys. Aquest programa conjuga els aprenentatges obtinguts a Alemanya, Canadà, Finlàndia, Països Baixos, Hong Kong i Irlanda, i combina tres eixos fonamentals: un marc d'orientació professional consistent en deu eixos fàcilment mesurables pels centres, la creació d'un nou rol professional dins dels centres educatius, i una major connexió i coordinació dels centres amb el teixit professional del seu entorn.

Contra la desocupació juvenil

"Estem en un moment crític en el qual, per fi, es donen els elements per impulsar de manera definitiva l'orientació acadèmica-professional en els centres. Tots els actors: administració pública, centres, empreses i experts de l'àmbit educatiu coincideixen en atorgar un paper crític a l'orientació per lluitar contra l'abandonament escolar i la desocupació juvenil", afirma Juan José Juárez, sènior project manager de la Fundació Bertelsmann.

La regidora d'Educació, Teresa Ciurana, considera que "en un context social com el de Terrassa, amb unes xifres d'atur i precarietat juvenil també insostenibles i que es vinculen directament amb baixes qualificacions, és especialment important augmentar les expectatives laborals (el famós "jo, quan sigui gran, seré..."), perquè té implicacions positives en els molts nois i noies amb bagatge migratori recent". A més, segons Ciurana cal fomentar les vocacions industrials i tecnocientífiques entre les noies, "com correspon a una ciutat que vol tenir veu pròpia al motor industrial del sud d'Europa". En aquest sentit, la regidora d'Educació aposta per connectar les escoles i la realitat social i econòmica de la ciutat, com són les empreses que creen ocupació, treballadores tecnològiques, organitzacions sindicals i cooperatives industrials.

Una nova figura a l'escola

La Fundació Bertelsmann i l'Ajuntament de Terrassa col·laboren per crear espais de trobades entre l'alumnat dels centres pilots i professionals de diferents sectors laborals del municipi. Els centres pilot rebran una formació desenvolupada per la Fundación Empieza por Educar per implementar una estratègia global d'orientació a través de la creació d'un nou rol: el Coordinador d'Estratègia Acadèmico-professional (CEAP), que és el responsable de desenvolupar l'estratègia, coordinar els diferents agents claus del centre i facilitar connexions amb agents del món laboral.

Ilia Hernández, responsable de projectes educatius de la Fundación Empieza Por Educar, assenyala que "la feina que realitzarà el CEAP al centre tindrà un impacte directe en les aspiracions de l'alumnat, inspirant vocacions i augmentant la igualtat d'oportunitats per aconseguir-les".

Aquest projecte compta amb el suport de J.P. Morgan i forma part d'un compromís global de 350 milions de dòlars per ajudar els ciutadans a preparar-se per al futur laboral.