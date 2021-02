El programa ajuda docents i tutors per acompanyar els joves. Nebridi Aróztegui El programa ajuda docents i tutors per acompanyar els joves.

Sis instituts, en un programa per millorar l'orientació acadèmica

Redacció

02.02.2021 | 21:30

Sis centres que ofereixen educació secundària a Terrassa participaran en el programa Xcelence-Escoles que inspiren, impulsat per la Fundació Bertelsmann i la Fundación Empieza por Educar, per tal de millorar l'orientació acadèmica i professional de l'alumnat. Animats per l'Ajuntament, sis instituts (IES Terrassa, Santa Eulàlia, Montserrat Roig, Can Roca, Copèrnic i l'Escola Pia de Terrassa) ja participen en una prova pilot, que també ha començat a un centenar de centres a Espanya. L'objectiu és iniciar un procés de millora en l'orientació basat en el programa Xcelence i impulsar un nou rol professional en l'orientació dels alumnes: la figura...