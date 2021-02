Terrenys de l'antiga Saifa Keller a Guadalhorce. Alberto Tallón Terrenys de l'antiga Saifa Keller a Guadalhorce.

S'inicia l'estudi per definir el nou model d'equipament a l'antiga Saifa

02.02.2021 | 21:31

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat l'estudi per definir els possibles usos que es donaran al futur equipament que es construirà a l'espai de l'antiga fàbrica Saifa Keller, al barri de Guadalhorce. Aquest és un projecte llargament reivindicat pel veïnat del Districte 3 i que ja es va sotmetre a un procés participatiu el 2018. Enguany es reprén amb una partida pressupostària de 150 mil euros per a encarregar el projecte arquitectònic que s'ha de licitar el 2022, any en què també és previst que s'iniciïn les obres del futur equipament. En els pròxims mesos es convocarà una reunió de la comissió de seguiment del projecte amb els...