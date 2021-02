Onze denúncies a ciutadans per incompliment del toc de queda 

02.02.2021 | 21:30

La Policia Municipal va denunciar el dilluns i durant la matinada d'ahir divuit persones per incomplir les restriccions de salut pública per contenir el coronavirus. D'aquestes sancions, onze van ser per circular per la via pública sense causa justificada en horari de confinament nocturn. La policia va obrir expedients a tres persones que anaven pel carrer sense tenir posada la mascareta. Una altra sanció es va interposar al responsable d'un establiment: dues persones estaven fora del local, consumint alcohol, en horari no permès, segons la policia. Tres individus més, l'amo del local i dos clients, van ser multats per motius similars.