Eulàlia Reguant, a la taula rodona de la CUP al centre Montserrat Roig. Alberto Tallón Eulàlia Reguant, a la taula rodona de la CUP al centre Montserrat Roig.

- Eleccions 14-F

"L'Estat, presó de drets i pobles"

02.02.2021 | 21:30

"Vivim en una crisi sistèmica: social, sanitària, però també democràtica, amb una vulneració sistemàtica de drets". Eulàlia Reguant, número 3 a la candidatura de la CUP per Barcelona, va visitar ahir Terrassa per participar en una taula rodona de la seva formació al centre cívic Montserrat Roig. Abans de l'acte, Reguant no va tenir problemes en admetre que hi ha "una sensació de frustració en el moviment independentista", però va afegir que la pandèmia havia posat sobre la taula una crisi sistèmica, uns problemes socials greus, als quals la Generalitat "no ha donat resposta". L'Estat és...