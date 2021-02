Un moment de l'acte amb Juli Fernández i Isaac Albert. Nebridi Aróztegui Un moment de l'acte amb Juli Fernández i Isaac Albert.

ERC vol fer un hospital comarcal

02.02.2021 | 21:30

El candidat per ERC a les eleccions del 14-F, Juli Fernández, va destacar ahir a Terrassa que una de les propostes del seu partit és construir un hospital comarcal entre Rubí i Sant Cugat amb la gestió del Consorci Sanitari de Terrassa i per donar una resposta de proximitat a la població d'aquests municipis. En aquest sentit, va manifestar que "ERC sempre té com a objectiu millorar els recursos i tenir un model clar de salut pública al servei de les persones. Un nou hospital a aquesta zona permetrà millorar l'atenció sociosanitària i fer que Terrassa jugui un paper central". Fernández va fer aquest anunci acompanyat del primer tinent d'alcalde i...