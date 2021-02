Enxampen un conductor drogat

02.02.2021 | 21:30

Havia consumit drogues i en portava. Una dotació de la Policia Municipal va interceptar el dilluns, a les 5.45 de la tarda, un vehicle que circulava de forma erràtica pel carrer de Sierra Nevada. Els agents van identificar i traslladar al conductor a les dependències policials per realitzar el drogo-test, que va donar positiu en THC, el principi actiu del cànnabis.

Els agents van immobilitzar el vehicle i van denunciar al conductor per conduir sota els efectes de les drogues. També van intervenir a l'implicat una bossa amb marihuana, interposant denúncia per aquest motiu. D'altra banda, tres persones van ser denunciades a Ca n'Anglada el mateix dilluns per consum i tinença de marihuana.