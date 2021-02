La demanda del bus cau un 43% per la pandèmia

Mercè Boladeras

02.02.2021 | 21:31

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha impactat molt fortament en l'àmbit social, econòmic i emocional i ha provocat una reducció en la demanda de tots els serveis. El nombre de viatgers dels autobusos urbans ha caigut arreu de Catalunya el darrer any, el 2020 en relació a l'anterior. A Terrassa, el transport urbà gestionat per l'empresa Tmesa va patir aquest 2020 una davallada d'un 43%, dos punts per sobre del valor que ha registrat el país.

La dada és de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Aquesta entitat ha fet un estudi i ha recollit el nombre de viatges de 29 municipis representatius com el de Terrassa. La conclusió és que en la majoria de transports urbans la reducció de la demanda s'ha situat en la franja d'entre el 35 % i el 50%. La mitjana a Catalunya se situa en un descens d'un 41%.

En el balanç, la caiguda que ha patit Terrassa és la mateixa que la de Castellbisbal i Vacarisses. A Rubí s'ha notat una mica menys (40%) mentre que a Sant Cugat ha estat més alta (49%). Més enllà de la ciutat i de la seva zona d'influència, hi ha municipis on la davallada és especialment molt alta: és el cas de Vilafranca del Penedès, on la reducció arriba fins al 73% i Vic que gairebé arriba al 60% de reducció amb relació a l'any anterior.

Les dades que dóna l'AMTU també permeten veure l'evolució d'aquesta caiguda en el servei del bus que, a més, va en paral·lel amb el nivell de restriccions imposades per la Covid-19. A Terrassa, com a la resta de municipis, el servei comença a reduir-se amb l'arribada del confinament, el mes de març, fins a un 50%. Però la davallada més dràstica té lloc els mesos d'abril (91%) i maig (83%).

Lleugera recuperació

A partir d'aquest moment es va recuperant a l'alça. El mes de juny, el valor es resitua en un 60%, el juliol en un 44%, l'agost en un 36% i el setembre en un 37%. Durant l'últim trimestre hi ha una lleugera tendència a la baixa. Octubre i novembre es tanquen en una reducció de viatgers del 39% i el desembre d'un 45%.

Actualment, l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) té 114 entitats catalanes associades: 108 ajuntaments (entre aquests el de Terrassa), una Entitat Municipal descentralitzada, i 5 consells comarcals, amb una població representada de més de 2,5 milions d'habitants i un volum de viatgers urbans transportats de prop de 45 milions anualment.