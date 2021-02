La crisi sanitària ha impactat en tots els serveis, com el transport urbà. Nebridi Aróztegui La crisi sanitària ha impactat en tots els serveis, com el transport urbà.

La demanda del bus cau un 43% per la pandèmia

Mercè Boladeras

02.02.2021 | 21:31

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha impactat molt fortament en l'àmbit social, econòmic i emocional i ha provocat una reducció en la demanda de tots els serveis. El nombre de viatgers dels autobusos urbans ha caigut arreu de Catalunya el darrer any, el 2020 en relació a l'anterior. A Terrassa, el transport urbà gestionat per l'empresa Tmesa va patir aquest 2020 una davallada d'un 43%, dos punts per sobre del valor que ha registrat el país. La dada és de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Aquesta entitat ha fet un estudi i ha recollit el nombre de viatges de 29 municipis representatius com el de Terrassa. La...