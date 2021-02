Suspès l'acte de l'Harmonia Interconfessional

02.02.2021 | 04:00

El Consell Interreligiós ha suspès l'acte de commemoració de la Setmana de l'Harmonia Interconfessional que estava programat pel dia 6 de febrer a la parròquia de la Sagrada Família, segons ha comunicat el mateix consell. La suspensió ve motivada per la pandèmia, la greu situació sanitària que estem vivint i la necessitat de la màxima protecció de la ciutadania. El Consell confia en el fet que aviat es pugui reprendre aquesta celebració. Així mateix, en el seu comunicat, volen donar les gràcies per tot el suport i la col·laboració oferida i demanen disculpes per les molèsties que pugui causar aquest canvi a la ciutadania. El consell aplega diverses confessions religioses amb representants a la ciutat de Terrassa.