Quatre ferits en estavellar-se un cotxe contra un transformador

Javier Llamas

01.02.2021 | 22:12

Les destrosses causades per l'accident eren ben visibles ahir a l'edifici afectat. Per fortuna, la col·lisió va ser més aparatosa que greu quant al pronòstic inicial de les lesions de les víctimes. Almenys quatre persones van resultar ferides el diumenge en un espectacular accident de trànsit que va tenir lloc a l'avinguda del Vallès, a l'altura del polígon industrial de Can Parellada. Un vehicle es va estavellar contra un transformador elèctric. El conductor va ser denunciat per consum de substàncies estupefaents. L'accident va ocórrer a les vuit de la tarda a l'avinguda del Vallès, al costat del carrer de Saturn. Els quatre ferits, en principi de...