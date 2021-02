Jesús Requena, intendent dels Mossos a Terrassa, parla amb l'alcalde, Jordi Ballart, a la reunió d'ahir. Jesús Requena, intendent dels Mossos a Terrassa, parla amb l'alcalde, Jordi Ballart, a la reunió d'ahir.

La policia reordena la central per fer front al brot de Covid-19

Redacció

01.02.2021 | 22:12

Els responsables de la Policia Municipal de Terrassa han pres noves mesures de prevenció i seguretat per afrontar el brot de coronavirus al cos. L'Ajuntament ha previst reorganitzar les sales, "separant taules i reubicant agents de les unitats en altres espais,per a complir la distància de seguretat". S'ha plantejat també una neteja intensiva dels vestidors, "que a més s'han dotat d'esprais desinfectants per a que els agents en puguin fer ús", va afirmar ahir el Consistori en un comunicat. Les mesures s'han adoptat arrel dels positius de Covid-19 detectats al cos. La setmana passada es va realitzar un cribratge amb proves PCR tant a la plantilla d'agents del cos com als treballadors...