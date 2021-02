L'exconseller Josep Rull, dirigint-se als assistents als Cants per la Llibertat de dissabte. Lluís Clotet L'exconseller Josep Rull, dirigint-se als assistents als Cants per la Llibertat de dissabte.

Josep Rull agraeix l'escalf que reben els presos des del Raval

Redacció

01.02.2021 | 22:12

L'exconseller terrassenc Josep Rull i el cantautor valencià Joan Amèric van participar dissabte en una sessió molt especial dels Cants per la Llibertat, que periòdicament s'organitzen al Raval de Montserrat per tal de demanat l'alliberament dels polítics empresonats per la seva participació en el "procés" i l'organització del referèndum de l'1-O. L'acte va comptar amb més de dos-cents assistents, una xifra bastant superior a l'habitual aquests últims dies. Aquestes trobades es van desenvolupant al Raval, davant de l'Ajuntament, cada vespre des del dia 14 de novembre de l'any 2017, amb l'única excepció dels dies que la pandèmia ho ha...