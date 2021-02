Esquerra proposa construir un hospital comarcal entre Rubí i Sant Cugat

Isaac Albert i Juli Fernández, davant les obres del CAP Can Roca.

Isaac Albert i Juli Fernández, davant les obres del CAP Can Roca. Nebridi Aróztegui

02.02.2021 | 13:33

Juli Fernández, delegat del Govern i candidat a les llistes d'ERC a les eleccions del 14-F, ha anunciat aquest migdia que volen construir un hospital públic comarcal entre Rubí i Sant Cugat, i que l'equipament seria gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa (CST). Fernández ho ha manifestat davant de les obres del nou CAP Can Roca, que s'està edificant entre els carrers de Fàtima i Estatut. El candidat ha estat acompanyat d'Isaac Albert, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament i portaveu municipal de la mateixa formació. Ambdós han destacat l'esforç del Govern en matèria de salut per revertir les retallades. En aquest sentit, Fernández ha significat l'augment del pressupost els últims anys, sense tenir en compte els recursos específics per lluitar contra la pandèmia.