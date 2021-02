L'oficina de Correus de la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer va registrar llargues cues al matí. Nebridi Aróztegui L'oficina de Correus de la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer va registrar llargues cues al matí.

Un error tècnic agreuja les cues a Correus pel vot anticipat

Emili González

01.02.2021 | 22:12

"Després de fer cua durant una hora, ens han dit que el sistema no funcionava, i que només podien atendre les persones que volien sol·licitar el vot per correu i no pas els usuaris que, com jo, volíem enviar un paquet, en el meu cas, de l'aplicació Vinted", explicava ahir al matí la Marisa Urbina a aquest Diari. La raó de les extenses cues que es van produir les primeres hores de la jornada d'ahir a l'oficina principal de Correus a la ciutat, situada a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer, i també a la resta de sucursals de Terrassa, van tenir l'origen en un error tècnic. En concret, segons va indicar la companyia, en un problema amb la xarxa de...