Les dues capçaleres, líders del Vallès Occidental.

Diari de Terrassa continua de la mà de Novapress

Redacció

01.02.2021 | 22:37

Novapress Edicions, editora també del Diari de Sabadell, va assumir ahir dilluns la propietat i la gestió del Diari de Terrassa, després d'un llarg procés concursal que es va iniciar el passat 1 d'octubre de 2020, com a conseqüència de la pandèmia i després de molts anys d'arrossegar una crisi financera difícil de sostenir. L'oferta presentada per la nova empresa editora del Diari de Terrassa en el marc del procés concursal va ser la guanyadora davant de les presentades per Prensa Ibérica i elMón. La nova empresa editora del Diari de Terrassa n'assumeix la majoria del personal laboral, un total de 21 treballadors -8 menys dels 29 que formaven part de la...