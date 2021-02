Una crema de rostolls afecta al trànsit ferroviari

02.02.2021 | 04:00

La crema d'un rostolls a la Maurina va obligar a intervenir els bombers i va afectar el trànsit ferroviari a la zona el dissabte al migdia. Els bombers van rebre un avís per apagar el que era fins el moment una crema controlada de matollos. A la zona s'hi van desplaçar dues dotacions del cos de emergències, que va informar Adif perquè els trens passessin per aquell tram amb menys velocitat. Un altre incendi va afectar ahir uns quinze metres quadrats de matolls a Can Jofresa.