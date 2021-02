Cinc persones identificades per conducció temerària

02.02.2021 | 04:00

La Policia Municipal va identificar el divendres cinc persones per conducció temerària a Torre-sana. Un ciutadà va informar la policia a les 6.35 de la tarda: hi havia un grup de persones conduint de manera perillosa pels voltants del carrer del País Basc. Una patrulla policial va anar a la zona i va comprovar els fets. Va identificar els sospitosos. A un d'ells, a més a més, el va denunciar per tinença de substàncies estupefaents.