Alarma per una fuita en una bombona de butà a Ca n'Aurell

J. Ll.

01.02.2021 | 22:12

Una bombona de gas butà tenia una fuita i els bombers la van treure a l'exterior de l'habitatge. I allà, al carrer, la van revisar i manipular. La incidència va ocórrer el diumenge, a les cinc de la tarda, al barri de Ca n'Aurell. El servei de Bombers de la Generalutat va rebre a aquella hora una alerta sobre una fuita de butà en un habitatge del carrer del Pare Llaurador, entre el carrer d'Arquimedes i el de Galileu VeïnsUna dotació del cos d'emergències va acudir a l'edifici i hi va treballar durant uns vint minuts. No consta que la fuita causés intoxicacions als habitants de la casa. Dos bombers, com s'aprecia en la imatge, van manipular el recipient a la vorera del carrer...