Actes centrals de Junts, la CUP i En Comú Podem

01.02.2021 | 22:12

Les primeres espases de diverses formacions polítiques seran avui a Terrassa per protagonitzar els actes centrals de campanya dels seus respectius partits a la ciutat. La número 2 per la circumscripció de Barcelona i cap de llista efectiva de Junts per Catalunya, Laura Borràs, serà a les 19 hores a l'era de la Masia Freixa acompanyada d'Elsa Artadi. L'acte comptarà amb la participació de Josep Rull. També hi haurà el missatge de l'expresident Carles Puigdemont i de l'exconseller terrassenc Lluís Puig. Junts per Catalunya convida a seguir l'acte en directe al seu canal de YouTube. Per la seva banda, la candidata d'En Comú Podem a la presidència de la...