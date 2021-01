Josep Rull i Joan Amèric, als Cants per la Llibertat

31.01.2021 | 11:15

L'exconseller terrassenc Josep Rull i el cantautor valencià Joan Amèric van participar aquest dissabte a la sessió dels Cants per la Llibertat, que periòdicament s'organitzen al Raval de Montserrat per demanat l'alliberament dels polítics empresonats per la seva participació en el "procés" i l'organització del referèndum de l'1-O. L'acte va comptar amb un nombrós grup d'assistents, més dels habituals aquests últims dies.

Rull hi va poder participar després que la Generalitat ha tornat a concedir el tercer grau que el Tribunal Suprem va revocar als dirigents independentistes presos. L'actual conseller d'Interior, l'egarenc Miquel Sàmper, també va ser present a la sessió dels Cants.