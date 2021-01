El Parc Audiovisual de Catalunya. Arxiu El Parc Audiovisual de Catalunya.

Suport al projecte per ampliar el Parc Audiovisual amb els fons Next Generation

29.01.2021 | 20:32

Els grups municipals van aprovar per unanimitat el suport al projecte "Catalunya, motor de la innovació audiovisual i del videojoc del sud d'Europa", impulsat pel Departament de Cultura, dins de fons europeus Next Generation, el fons de recuperació de la Unió Europea per donar suport als estats membres afectats per la Covid-19. El projecte, que té Terrasas i l'Hospitlet de Llobergat al centre, preveu entre altres actuacions l'ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya amb la construció de dos nous platós de més de 2.500 metres quadrat cadascun, per fer que esdevingui un centre de referència de recerca i producció per als sectors audiovisuals i de continguts...