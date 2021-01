El ple acorda encarregar un informe extern de la situació dels centres sanitaris

30.01.2021 | 04:00

Un altre dels acords adoptats ahir al plenari va ser instar la Generalitat a què encarregui la proposta d'elaboració d'un informe extern i independent sobre la situació dels centres sanitaris de Terrassa. Entre els objectius hi ha auditar amb detall les condicions de treball del personal sanitari de la ciutat, així com la situació dels espais sanitaris i els recursos existents que tenen per atendre la població. Per a l'orientació i el disseny de l'informe es buscarà implicar, entre altres, els principals operadors sanitaris de la ciutat, així com els representants dels treballadors d'aquests operadors. La proposta, presentada per Ciutadans i transaccionada amb l'equip de govern, va rebre l'aval de tots els grups.