En aquest habitatge del carrer de Grècia es van trobar els dos cossos sense vida. Nebridi Aróztegui En aquest habitatge del carrer de Grècia es van trobar els dos cossos sense vida.

Dos morts en inhalar monòxid de carboni

Javier Llamas

29.01.2021 | 20:32

Dues persones grans van ser trobades mortes a casa seva el dijous a la nit. L'edifici, al sector de les Torres de Can Parellada, estava carregat de monòxid de carboni emès per una caldera de gasoil que feia mala combustió. Així ho van constatar els bombers. Ja el dimecres, la pròpia parella, Dolores, de 76 anys i Antonio, de 81, van ventilar la casa a causa de la forta olor que s'havia estès per l'immoble, segons va explicar un veí a aquest diari. La parella va obrir les finestres de bat a bat durant una estona per a airejar l'interior de la finca, una construcció unifamiliar situada al carrer de Grècia. Una construcció típica de la zona. Un testimoni va...